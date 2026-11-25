AOSTA (zgn) «E’mancata una donna che ha fortemente amato la vita e che con grande coraggio e determinazione ha affrontato le prove che questa le ha riservato». Le parole sull’epigrafe di Marisa Blanc raccontano l’incredibile forza d’animo con la quale ha combattuto per tanti anni contro la malattia superando ogni avversità.

Una lotta che si è conclusa martedì, nella sua abitazione in corso Saint-Martin-de-Corléans. Marisa era nata il 5 dicembre 1959 ad Aosta, la più giovane tra i figli di Arturo e Fanny Blanc, sorella di Emilio del 1945, Rita del 1947 e Franca del 1950, già scomparse. Abitavano a Doues, poco sopra la chiesa, ma Arturo e l’infaticabile mamma Fanny si trasferirono ad Aosta quando Marisa, ragazza bellissima, dovette cominciare la dialisi – il primo trattamento risale al 1976 – a causa di una nefropatia.

Dopo il diploma per Marisa Blanc arrivò il lavoro in Regione, prima nelle segreterie delle scuole e poi all’Ufficio elettorale. La necessità di un trapianto di rene la portò fino a Lione: il primo tentativo avvenne nel 1980, il secondo nel 1991. Dopo il primo andò in coma per 3 mesi a causa di un rigetto. Si riprese, ma il suo fisico ne uscì fortemente debilitato. Ciò nonostante aiutata dalla mamma Fanny, dalla famiglia e dalle amiche non aveva mollato, dimostrandosi sempre una persona solare, che riusciva a trasmettere con un sorriso il suo incrollabile ottimismo a tutti coloro che le stavano accanto per sostenerla. Quando le condizioni di salute peggiorarono ulteriormente, fu costretta a muoversi in carrozzina ma le piaceva talmente tanto uscire, andare al bar per un caffè oppure per un gelato, che trovava la forza, una forza incredibile, per vestirsi sempre in modo curato ed elegante, così da incontrare le tantissime persone che la conoscevano e che si fermavano volentieri a salutarla e a chiaccherare. Una donna veramente ammirevole, una guerriera malgrado il fisico minuto che la malattia ha trasformato progressivamente.

L’ultimo abbraccio per Marisa Blanc è arrivato giovedì scorso, 19 novembre, nella chiesa di Doues, dove il parroco Marcello Lanzini ha scelto parole delicate come carezze per salutarla. Lascia, insieme al fratello Emilio, gli amati nipoti Mauro, Monique, Alessandra, Nicole, Daniela e Jean Pierre oltre alle amiche encomiabili che le sono state sempre vicine Marika Savoye, Claudia Monriod e Patrizia Pagano.