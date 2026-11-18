AOSTA (zgn) L’idraulico Odino Bernardi era un mago delle saldature: fatte una volta, duravano per sempre. Un mestiere che per lui era un’autentica passione, trasmessa al figlio Dario e pure al nipote Nathou che hanno seguito le sue orme, cosa che lo rendeva infinitamente orgoglioso, sapendo che il suo mestiere si trasformato in un affare di famiglia, seguendo l’evoluzione dei tempi e del mercato.

Martedì scorso, 10 novembre, Odino Bernardi è mancato nella Residenza per anziani Villa Chabod a Donnas. Fino a giugno era nella sua casa in via Artanavaz ad Aosta, poi l’aggravarsi delle condizioni di salute ha reso necessario il trasferimento nella struttura assistenziale. Nato ad Aosta il 1° agosto 1932, era il primogenito di Guglielmo, operaio alla Cogne, e di Maria Signori, originari di Belvedere, in provincia di Vicenza, genitori pure di Ferruccio, Silvana e Flora, quest’ultima già deceduta. Non ancora ventenne nel 1952 iniziò l’apprendistato da idraulico come dipendente, poi negli anni Settanta decise di mettersi in proprio con il fratello Ferruccio. Purtroppo quest’ultimo subì l’amputazione di una gamba a causa di un grave incidente stradale – mentre stava facendo una commissione per lavoro il suo mezzo si scontrò con un Tir a Sarre – e quindi non potendo più proseguire l’attività professionale venne sostituito nel 1985 da Dario, il figlio di Odino, classe 1963, diplomato geometra che rinunciò al sogno di diventare architetto per aiutare il padre nella società diventata Bernardi Odino & figlio, la cui sede è tuttora in corso Lancieri d’Aosta. Un’attività che grazie ai passaggi generazionali ha saputo rimanere al passo con i tempi e che anzi ha dimostrato una spiccata attitudine all’innovazione – dato che si è specializzata in impianti che sfruttano energie alternative – per diventare Bernardi Energy, il cui titolare è Nathou, figlio di Dario e di Lorena Distrotti, operante nel settore dell’installazione di sistemi idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria.

Vedovo da 3 anni della moglie Graziella Zavagnin, sposata nel 1960, che gli ha dato anche Sabrina, nata nel 1970, impiegata della Finaosta, Odino Bernardi lascia il ricordo di un abile artigiano e di un uomo solare, il cui buonumore era contagioso e che, al di là del lavoro, era un ottimo giocatore di belote ed amava il ciclismo. I suoi funerali sono stati celebrati giovedì scorso all’Immacolata.