AOSTA (zgn) Il Circolo Valdostano della Stampa organizza l’incontro conviviale che si terrà martedì prossimo, 17 novembre alle 20, nel Ristorante Intrecci, in via Binel ad Aosta, sul tema “L’italiano nel mondo: riflessioni ondivaghe” con Franca Bosc. Laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università di Torino con una tesi sperimentale sull’educazione prescolare dei bambini italofoni figli di emigrati a Berlino ovest, ha proseguito la formazione universitaria con significative ricerche di ambito europeo nell’intento di proporre soluzioni per la didattica della linguistica italiana, oltre che della lingua italiana. Insegna in corsi di formazione docenti organizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e di Abilitazione. Per prenotare gli interessati possono telefonare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 335 7070016.