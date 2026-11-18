AOSTA (zgn) Da sabato prossimo, 21 novembre, a mercoledì 6 gennaio 2027 piazza Chanoux ad Aosta ospiterà la diciottesima edizione del Marché Vert Noël. Il mercatino natalizio del capoluogo regionale si conferma uno degli appuntamenti più attesi del periodo delle festività nell’arco alpino e un programma arricchito da novità negli allestimenti, dimostrazioni artigianali, iniziative per le famiglie e proposte di animazione diffuse in città. « Gli eventi natalizi raggiungeranno più quartieri, compreso il villaggio di Excenex. – ha dichiarato l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Aosta Cecilia Lazzarotto durante la presentazione della manifestazione avvenuta martedì scorso, 10 novembre, nel Salone Ducale del Municipio di Aosta – Abbiamo cercato di essere più attrattivi per i turisti, senza perdere di vista chi vive nella città. Un pensiero e un ricordo sono rivolti al compianto Claudio Latella che ha curato la grafica anche dell’edizione di quest’anno».

Ambientazione alpina

L’ambientazione alpina è nuovamente curata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Risorse naturali. A tal proposito l’assessora Speranza Girod riferisce che « Attraverso il lavoro del Dipartimento Risorse naturali, mettiamo a disposizione le competenze e la professionalità delle nostre maestranze. Un lavoro concreto, che coinvolge circa 15 operatori per quasi un mese e che valorizza le risorse a nostra disposizione, a partire dalle piante del vivaio regionale e dai materiali legnosi recuperati dagli interventi di gestione dei boschi. Particolare attenzione è riservata anche al riutilizzo dei materiali al termine della manifestazione, in un’ottica di sostenibilità e di riduzione degli sprechi. Quest’anno l’allestimento si arricchisce di alcune novità, tra cui un percorso montano accessibile e rialzato, che riproduce un tratto di sentiero alpino con un piccolo ruscello e la vegetazione tipica della montagna. Anche la disposizione della piazza è stata ripensata: l’abete natalizio sarà collocato in posizione leggermente decentrata, lasciando spazio a due bracieri in pietra, attorno ai quali sarà possibile fermarsi e degustare i prodotti tipici proposti dagli espositori». Il villaggio di chalet sarà circondato da un bosco di abeti e vedrà alcune novità nella disposizione degli spazi: è posizionato sul lato est l’albero di Natale, un “Abies nordmanniana” decorato con 400 palline e illuminato da 7.200 microcircuiti led e inserito in un’aiuola realizzata con rami e tronchi in legno a cura della Bcc Valdostana. Anche quest’anno saranno presenti 48 chalet, 44 degli espositori e 4 istituzionali: Associazione Nazionale Alpini, Sky Way Monte Bianco, Pila Spa e Regione autonoma Valle d’Aosta con l’Artigianato di tradizione.

Le produzioni artigianali esposte comprendono, tra l’altro, candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi con la tecnica del découpage o con altre tecniche manuali.

Un anticipo della Foire

La manifestazione anticiperà inoltre la Foire de Saint-Ours attraverso 15 appuntamenti dedicati alle dimostrazioni artigianali, in programma da sabato 21 novembre a domenica 3 gennaio, durante i quali il pubblico potrà assistere dal vivo alla realizzazione di manufatti. Sabato 28 novembre e sabato 12 dicembre sono previsti anche gli atelier didattici di falegnameria del Museo dell’Artigianato valdostano di Fénis, dal titolo “Piccoli aiutanti di Babbo Natale”, laboratori gratuiti rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni.

Accanto alle dimostrazioni, il Marché ospiterà 7 periodi che vedranno la presenza di imprese artigiane, da venerdì prossimo, 20 novembre, a mercoledì 6 gennaio, con lavorazioni e materiali che spazieranno dal legno al rame, dalla ceramica al cuoio, fino alla tessitura e alla tintura della lana. «Come nelle precedenti edizioni, il Marché Vert Noël diventa una delle prime vetrine di anteprima della Foire, ospitando gli artigiani valdostani al lavoro e accompagnando i visitatori nel percorso di avvicinamento alla Fiera di Sant’Orso. sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Laurent Viérin – Proprio in occasione del Marché sarà presentato il manifesto di questa edizione della Foire, rappresentando il primo momento di questo percorso».

Promozione coordinata

Indispensabile per la buona riuscita della manifestazione è anche il sostegno dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Commercio. L’assessore Giulio Grosjacques commenta: «Il contributo che viene fornito attinge, per la parte finanziaria, alle risorse stanziate da Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Altre risorse vengono investite in azioni promo pubblicitarie che sono attuate sia sul mercato italiano che sui mercati esteri di prossimità. Il Marché Vert Noël viene inoltre promosso nel corso dei vari eventi fieristici dove vengono distribuite le cartoline stampate dall’Office Régional du Tourisme dedicate all’evento». La comunicazione dell’iniziativa è anche affidata a investimenti del Comune, del Project manager che ha curato il coordinamento, la società Promec eventi di Bollate, in provincia di Milano, e dalla valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Quest’ultima allestirà in piazza Arco d’Augusto il Villaggio di Babbo Natale: uno spazio dedicato alle famiglie con la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale del Polo Nord, la Fabbrica dei Giocattoli, i Laboratori degli Elfi e, per l’Epifania, l’arrivo della Befana. Il Villaggio ospiterà anche il Pacco Sospeso, un’iniziativa solidale per raccogliere doni destinati alle famiglie in difficoltà.

Porta di ingresso

«Vogliamo che il Villaggio di Babbo Natale all’Arco d’Augusto sia una porta d’ingresso non soltanto alla magia delle feste, ma anche alla città e alle sue attività economiche. – dichiara il presidente della Chambre Roberto Sapia – Per le imprese non conta soltanto quante persone arrivano in città, ma quante occasioni riusciamo a creare perché scelgano di tornare. È con questo spirito che abbiamo pensato a un Villaggio capace di offrire esperienze diverse durante tutto il periodo natalizio, soprattutto ai bambini e alle loro famiglie. E con il Pacco Sospeso vogliamo aggiungere un gesto concreto di solidarietà, perché la festa possa raggiungere anche chi attraversa un momento di difficoltà». T ra le iniziative previste rientra anche la proiezione di un video-mapping sulla facciata dell’edificio di fronte alla Porta Pretoria realizzata dalla società Cva il cui direttore generale Enrico De Girolamo evidenzia: «Anche quest’a nno dedichiamo particolare attenzione ai più piccoli, con il racconto di Natale alla Porta Pretoria ancora più coinvolgente: un vero e proprio cartone animato con tutti i personaggi del mondo Cva. La novità è la mappa del Marché, frutto di un lavoro di sinergia con i partner della manifestazione». Completano le collaborazioni il contributo di Funivie Monte Bianco, che finanzierà parte delle spese organizzative e allestirà uno stand espositivo all’interno del mercatino, quello di Pila Spa, che sosterrà la promozione dell’iniziativa attraverso i propri canali web, social e newsletter e la realizzazione di 3 totem nelle stazioni della telecabina Aosta-Pila, e la società AV Pluda che curerà la fornitura e l’installazione di “Bubble of light” in piazza Giovanni XXIII. Anche quest’anno sarà presente la Sezione Valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini, che gestirà la consueta buvette con vin brûlé e succo di mela a offerta libera. I proventi verranno devoluti a finalità benefiche a favore di 3 realtà del territorio: Banco Alimentare della Valle d’Aosta, Il Mandorlo Fiorito e Auser.

L’Amministrazione comunale metterà inoltre a disposizione alcuni gadget tra cui notes, shopper in stoffa e apribottiglie, a fronte di un’offerta minima rispettivamente di 7, 5 e 5 euro. I proventi saranno destinati in 4 quote di pari importo alle associazioni Amis du Bourg, Associazione Quartiere Cogne, Associazione del Quartiere Dora e Associazione Piccole Donnole.

Oggi, sabato 14, con 6 giorni di anticipo rispetto all’inaugurazione del Mercatino di Natale, apre la pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto in piazza Narbonne. Inoltre, da domenica 13 dicembre mercoledì 6 gennaio la Saletta d’Arte di via Xavier de Maistre ospiterà la mostra dei presepi realizzata in collaborazione con l’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, trasporti e Mobilità sostenibile e il Museo dell’Artigianato Valdostano. La cerimonia di inaugurazione del Marché Vert Noël, alla presenza delle autorità regionali e comunali, si terrà venerdì prossimo, 20 novembre, alle 18, in piazza Chanoux. Il mercatino sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 20, con le seguenti eccezioni: venerdì 25 dicembre dalle 15 alle 20 e venerdì 1° gennaio dalle 11 alle 20. Tutte le informazioni inerenti al Marché Vert sono disponibili sul sito web dedicato https://www.mercatinodinataleaosta.it/.