“Aiace da Brividi”: caccia al tesoro e maratona cinematografica

AOSTA (zgn) Ad Aosta torna la festa “Aiace da brividi” dell’Associazione Aiace Valle d’Aosta, giunta quest’anno alla sua quinta edizione.

Oggi, sabato 31 ottobre, vengono proposti la caccia al tesoro, il concorso per il miglior costume horror e una maratona cinematografica. Dalle 15 alle 18.30, Aosta si anima con la caccia al tesoro dei piccoli, con doppio punto di partenza da Plus, in viale Garibaldi, o dalla Bocciofila del Quartiere Cogne: i partecipanti ricevono una mappa con i negozi del centro aderenti in cui ritirare dolciumi e tesori, da restituire in Plus una volta completato il percorso. Alle 19.30, si svolge il concorso per il miglior costume horror con sfilata e premiazione del travestimento più creativo e spaventoso. Alle 21 spazio alla maratona cinematografica dell’Arena di Plus, con la proiezione di 2 classici del genere che festeggiano un anniversario speciale: “Mars Attacks!” di Tim Burton del 1996 che compie 30 anni, e “L’invasione degli ultracorpi” di Don Siegel del 1956 che spegne 70 candeline. La serata è arricchita dai cortometraggi a sorpresa del festival CineUnderground. Oltre ai soci di Aiace, ad affiancare e supportare le attività del pomeriggio ci sono anche i giovani del gruppo VolonTiAmo di Plus. Tutti gli eventi sono gratuiti. Il programma completo è disponibile sul sito di Aiace all’indirizzo www.aiacevda.it.