Ottant’anni di Ape, il mito torna a Milano: sono aperte le iscrizioni

AOSTA (zgn) L’Ape compie 80 anni e torna dove tutto è cominciato. Era il 23 novembre 1946 quando il celebre 3 ruote Piaggio veniva presentato per la prima volta a Milano. Ottant’anni dopo, l’Ape Club d’Italia, presieduto dall’aostano Jean Claude Aiazzi, ha scelto proprio il capoluogo lombardo per festeggiare l’anniversario con 2 giorni di celebrazioni. Si partirà sabato 21 novembre a Milano AutoClassica. I partecipanti entreranno in fiera direttamente a bordo delle loro Ape. Nel pomeriggio, alle 15.30, è in programma il convegno “80 anni di Ape e l’apismo”. A seguire, in serata, un momento conviviale aperto a tutti gli iscritti. Domenica 22 novembre la festa si sposterà al Museo Alfa Romeo di Arese. Alle 10 le Ape entreranno in pista, alle 11 si terrà la conferenza “Dall’acciaio al mito”, seguita dal pranzo. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata privata alle collezioni del Museo normalmente non esposte al pubblico, oltre alla visita libera del percorso museale. Due giorni dedicati alla storia di un mezzo che ha segnato il lavoro, la mobilità e il costume italiano. Per informazioni e per confermare la partecipazione gli interessati possono inviare una e-mail all’indirizzo eventi@apeclubditalia.it oppure visitare il sito www.apeclubditalia.it.