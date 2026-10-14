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Aosta

Anagrafe 10/10/2026

Redazione Pubblicato il

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SI SPOSERANNO

Gabriel Manca, nato il 26 luglio 1991 a Cagliari, residente ad Aosta con Sara Montegrandi, nata il 12 febbraio 1989 ad Aosta, residente ad Aosta.

Davide Fiorillo, nato il 2 agosto 1997 a Palmi, residente a Milano, con Rebecca Molteni Heel, nata l’8 marzo 1997 a Milano, residente ad Aosta.

CI HANNO LASCIATO

Anna Pia Castellan vedova Klomsdorf, 89 anni.

Benito Empereur, 85 anni.

Neda Granese vedova Mitilino, 85 anni.

Piero Guido Repaci, 82 anni.

Giuseppe Scalise, 94 anni.

Nerina Storari vedova Nisi, 101 anni.

Livia Borroz vedova Fuoco, 89 anni.

Valter Barbier, 76 anni.

Antonio Perrone, 84 anni.

Franco Ponzetti, 87 anni.

Maria Seghesio in Fiorillo, 92 anni.

Renzo Domaine, 60 anni.

Roberto Praz, 91 anni.

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