Vittime degli incidenti sul lavoro, giovedì 15 la giornata Anmil

AOSTA (fci) L’11 ottobre ricorre la 76esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, il tema quest’anno è «La stabilità del sistema lavoro e la sua sicurezza sono inscindibili». La manifestazione organizzata dalla sede Anmil di Aosta è in programma per giovedì 15 ottobre, alle 11.30 ritrovo in viale della Pace per la deposizione della corona di alloro al monumento.

«Ogni anno ci ritroviamo alla giornata Anmil ad affrontare un’analisi dell’esistente, tra quanto è stato fatto e quanto ancora è al centro delle nostre battaglie, che poi sono la battaglia di civiltà di un intero Paese. Sentiamo con forza in questa ricorrenza la necessità di rimettere in stretta correlazione la stabilità del sistema lavoro con la sua sicurezza» dichiara Francesco Marra neo presidente dell’Anmil di Aosta.