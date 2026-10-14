Tzamberlet Active Day, una giornata di grande festa

AOSTA (zgn) La prima edizione di Tzamberlet Active Day, la festa che si è svolta sabato scorso, 3 ottobre, promossa dal Comitato di Quartiere Tzamberlet, insieme a Coni, Cral Cogne e Palaghiaccio, con la collaborazione del ristorante “Bordo Pista” e di Art On Ice, è stata un importante banco di prova per il Comitato di Quartiere Tzamberlet. Un’occasione per entrare più profondamente nelle dinamiche della città e del quartiere comprenderne meglio le esigenze e misurarsi con le difficoltà, ma anche con le grandi potenzialità che emergono quando si prova a rimettere le persone al centro. «Il bilancio è positivo. – commenta la coordinatrice del comitato organizzatore Pamela Fini – La giornata si è trasformata in un autentico momento di festa, fatto di attività ludico-sportive, bambini, famiglie e nuove conoscenze. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione di una rete delle strutture sportive in quartiere che hanno scelto di sostenere e co-creare questa prima edizione. Un ringraziamento sentitissimo alla squadra, cominciando dal Coni Valle d’Aosta, al presidente Jean Dondeynaz e a Monica Cantele, per il supporto alle attività e per il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie durante la mattinata con le Mini Olimpiadi, al Cral Cogne di Aosta, rappresentato da Matteo Giovinazzo per le lezioni dei balli da sala, al Palaghiaccio e ArtOnIce per le prove di pattinaggio artistico su ghiaccio con Massimo Indelicato». A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza di Martine Michieletto, campionessa di kickboxing e muay thai ed oggi allenatrice, che ha regalato ulteriore entusiasmo a bambini e famiglie.