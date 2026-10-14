AOSTA (zgn) Oggi, sabato 10 ottobre, la Sezione Valdostana dell’Ana, presieduta da Carlo Bionaz, organizza la festa annuale a Villa Brezzi in corso Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta. Il programma prevede alle 10.20 l’alzabandiera e la deposizione fiori in memoria dei caduti, alle 10.30 la Santa Messa, alle 11.30 la consegna dei diplomi a coloro che durante l’anno si sono maggiormente impegnati nella gestione del verde della sede e nella manutenzione della struttura e alle 12.30 il rancio alpino.
Festa sezionale Ana a Villa Brezzi
Redazione · Pubblicato il
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