“Fidas nei territori”: un incontro domani, domenica 11, ad Aosta

AOSTA (zgn) Domani, domenica 11 ottobre, con inizio alle 8.30, si terrà nella Sala “Maria Ida Viglino” di Palazzo regionale, in piazza Deffeyes ad Aosta, l’incontro interregionale Fidas nord ovest che avrà come tema la “Fidas nei territori”. L’iniziativa, con il patrocinio della Regione, vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei donatori volontari di sangue delle Federate Fidas di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Valle d’Aosta. I lavori saranno presieduti dal presidente nazionale Fidas Giovanni Musso e interverranno il presidente della regione Renzo Testolin, l’assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi, il sindaco di Aosta Raffaele Rocco, il direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Usl della Valle d’Aosta Pierluigi Berti.

Il Direttivo regionale della Fidas regionale presieduto da Rosario Mele, unitamente ai componenti del Direttivo della federata “San Michele Arcangelo” guidato da Valentina Passarella e dei Gruppi dei donatori di sangue valdostani della Fidas, ufficializzerà la costituzione della 82esima federata Fidas denominata “Silvy Parlato”. Guidata dalla donatrice Carla Buzzelli ha come vice presidente Anna Petitjacques (mamma di Silvy) e i consiglieri Severino Cubeddu, Elisabetta Romagnolo, Marina Petitjacques, Caterina Fisi e Gabriele Scannella. L’incontro Fidas nord ovest si concluderà alle 15.30 con la visita alla Necropoli romana e al Vescovado di Aosta nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno.