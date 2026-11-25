SI SPOSERANNO
Adil El Meskaoui, nato l’8 novembre 1980 a Ras El Ain, in Marocco, residente ad Aosta, con Samiha Nafat, nata il 10 maggio 1994 a Settat, in Marocco, residente ad Aosta.
CI HANNO LASCIATO
Armando Di Caprio, 92 anni.
Carlo Favre, 77 anni.
Giancarlo Moro, 89 anni.
Luciano Capuzzo, 88 anni.
Maria Imperial, 90 anni.
Stella (Elena) Mammoliti vedova Cordi, 90 anni.
Vincenzo Preziosa, 93 anni.
Rosella Pellegrini, 85 anni.
Vanni Tenaglia, 81 anni.
Marisa Blanc, 66 anni.
Don Pierino Colmar, 93 anni.
Natalino Brunetti, 82 anni.
Cesarino Moin, 73 anni.