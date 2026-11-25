AOSTA (zgn) I lavori di riqualificazione della facciata nord del Mercato coperto di Aosta sono iniziati lunedì 2 novembre scorso. L’intervento, del valore di 58mila euro oltre Iva, è eseguito dalla società EDIL-ARTéco di Nus.

L’opera interessa l’ingresso principale su piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e consiste in un intervento di riqualificazione estetica e non strutturale della facciata, finalizzato a migliorarne il decoro, l’immagine e la riconoscibilità. Sono previsti il rinnovo delle tinteggiature e dei colori, l’inserimento di elementi luminosi e una rivisitazione complessiva dell’impatto visivo dell’edificio, con richiami all’identità, alla cultura e alle tradizioni valdostane. .

« L’intervento sulla facciata del Mercato coperto rappresenta un tassello del più ampio percorso di valorizzazione e rilancio della struttura che l’Amministrazione comunale sta portando avanti. – dichiara l’assessora allo Sviluppo economico, alle Attività produttive e all’Attrattività urbana Simonetta Salerno – Il recupero e la promozione del Mercato coperto rientrano infatti negli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione e nel Programma di governo, che individuano in questo spazio un luogo importante per la valorizzazione delle produzioni locali, della filiera agroalimentare valdostana e per il rafforzamento dell’attrattività del centro cittadino. Attraverso questo intervento vogliamo contribuire a rendere il Mercato coperto sempre più accogliente, riconoscibile e capace di valorizzare il legame tra commercio, territorio e cultura, rafforzandone il ruolo all’interno della vita della comunità aostana».