AOSTA (zgn) Il mondo del commercio aostano ha perso l’ennesimo pezzo della sua storia. Infatti anche la Pizzeria Bella Napoli, in via Lucat ad Aosta, vicino all’ex Stadio Puchoz, a lungo un punto di riferimento per i buongustai ha abbassato le serrande. A costringere il titolare Gennaro Corvino, classe 1964, a gettare la spugna è stata una serie di concause. Gennaro è figlio di Luigi, mancato nel 2019, che aveva avviato l’attività. «I problemi sono cominciati con il Covid – riferisce Gennaro Corvino -. Prima le chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, poi le riaperture con forti limitazioni, il Green Pass e, successivamente, le difficoltà nel reperire personale. Insomma, un susseguirsi di problemi che, con il tempo, ha reso la situazione sempre più critica. A questo si sono aggiunte una concorrenza agguerrita con un numero sempre maggiore di pizzerie e difficoltà economiche che mi hanno impedito di continuare a lavorare». L’avventura ad Aosta di Luigi Corvino, mancato a 79 anni, originario di Napoli e giunto nella nostra regione nel 1977, iniziò con i cognati Antonio Ricciardi, Giuseppe De Lio e Angelo Dortucci nella Pizzeria La Gastronomica, dove lavorò fino al 1979. Poi, nel 1980, giunse la svolta nella vita di Luigi Corvino: i cognati si dedicarono ad altre attività e lui, sempre in via Lucat, aprì la sua pizzeria, la Bella Napoli, che da una vetrina si allargò al locale di fianco e il cui nome era destinato a diventare presto famoso in tutta la città e non solo. Furono anni di duro lavoro ma densi di soddisfazioni: ad aiutarlo erano il figlio Gennaro, accanto a lui a preparare le pizze da cuocere nel forno a legna ricoperto da un mosaico di piastrelle gialle e blu, e le figlie Concetta e Aida in sala. Tante le persone che diventarono in fretta affezionati clienti, in un’Aosta dove le pizzerie erano ancora poche, quali La Grotta Azzurra, Il Postiglione e Les Gourmets. Ai tavoli della Bella Napoli, sempre aperta fino a tardi, si alternava una clientela variegata che comprendeva sportivi, militari del Genio ferrovieri e i giostrai del Luna Park che a quei tempi veniva allestito in piazza Mazzini. Scomparso il papà Luigi, Gennaro Corvino ha continuato a lavorare seguendo i suoi insegnamenti, con passione e dedizione. Ma l’accavallarsi di difficoltà economiche ha condannato la Pizzeria Bella Napoli a diventare l’ennesima vittima della desertificazione commerciale nel centro storico di Aosta. Adesso Gennaro Corvino lavora come cuoco nella grande distribuzione, però il suo sogno è di riuscire un giorno ad aprire un’altra pizzeria: «Sempre in centro ad Aosta, ma di dimensioni più piccole rispetto alla Bella Napoli, con al massimo un paio di dipendenti, che faccia pure servizio a domicilio e dove vorrei organizzare anche dei corsi di cucina ».