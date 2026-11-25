Domenica scorsa, 15 novembre, nella chiesa di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta, durante la Messa celebrata dal parroco don Nicola Corigliano, il vescovo Franco Lovinagna ha cresimato Alberto Russo, Alessandro Cristoferi, Alice D’Introno, Alizée Gerbore, Aurora Ferrazzi, Aurora Preci, Camilla Caputo, Charlotte Bonnet, Claudio Andolfi, Cristian Vailati Alimova, Cristian Gomez, Davide Bello, Davide Brunetti, Davide Tropiano, Davide Macheda, Edoardo Giuliani, Elettra Timpano, Gabriele Ponzetta, Giacomo Ponzetta, Gioele Galietta, Giuseppe Doque, Ilaria Davi, Gabriele Pellerano, Giulia Pellerano, Jacopo Maggiori, Jean Paul Pramotton, Lianna Quintana, Luca Campanelli, Ludovica Lucia, Ludovico Raffa, Maée Barrel, Marta Albiero, Matilde Bonturi, Matilde Loverso, Mia Mammoliti, Miriam Tamion, Paola Sthefany Montes Pire, Pietro Stevenin, Sara Lucia, Sofia Viotto, Sophie Dupont, Valentina Padalino e Yannick Giorgi (foto Il FotoStudio).
DOMENICA SCORSA LE CRESIME NELLA CHIESA DI SAINT-MARTIN-DE-CORLÉANS
Redazione · Pubblicato il
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