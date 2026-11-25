AOSTA (zgn) I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Aosta La Renaissance Valdotaine, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Vallée d’Aoste, Gruppo misto di minoranza e Alleanza Verdi Sinistra in una nota congiunta «Esprimono il proprio disappunto in merito alla convocazione della conferenza stampa di presentazione del bilancio previsionale 2027/2029» convocata ieri, venerdì 20 novembre, nella Sala consiliare del Comune. «Riteniamo che il bilancio comunale rappresenti uno degli atti politici ed amministrativi più importanti per la città,- prosegue la nota – perché definisce le priorità, le scelte e gli indirizzi che avranno ricadute concrete sulla vita degli aostani. Proprio per questo, la sua presentazione non dovrebbe essere considerata esclusivamente un’occasione di comunicazione pubblica, ma dovrebbe inserirsi in un percorso di trasparenza, condivisione e confronto istituzionale. Non possiamo accettare che il ruolo dei gruppi consiliari venga relegato a quello di semplici spettatori rispetto a decisioni e scelte che riguardano il futuro della nostra città».