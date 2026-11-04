Anagrafe 31/10/2026

SI SPOSERANNO
Domenico Mammoliti, nato il 6 novembre 1994 ad Aosta, residente ad Aosta, con Michelle Mammoliti, nata il 1° febbraio 2002 ad Aosta, residente a Quart.
CI HANNO LASCIATO
Anna Brusaferro vedova Casarotto, 89 anni.
Antonietta Marra vedova Barmasse, 93 anni.
Enrico Bosio, 88 anni.
Anny Alliod, 66 anni.
Guglielmina Cominolo (Mimina), 85 anni.
Lucio Di Martino, 92 anni.
Adriana Chenal, 83 anni.
Albino Bionaz, 86 anni.
Palma Furfaro vedova Monteleone, 80 anni.
Rino Jotaz, 85 anni.
Alfonso Cerise, 86 anni.
Ambra Arangio, 76 anni.
Aurora Lilia Chaberge vedova Pont, 84 anni.
Leo Pizzimenti, 87 anni.
Marie-Thérèse Boson vedova Berno, 92 anni.