AOSTA (zgn) La Giunta comunale di Aosta ha approvato la proposta di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029. Il documento sarà sottoposto prima all’esame della Quarta Commissione consiliare e del Consiglio comunale poi per la discussione e la votazione. «La scelta politica è chiara : – ha affermato il sindaco Raffaele Rocco durante la presentazione del documento avvenuta ieri, venerdì 20, nella Sala consiliare – garantire la continuità di tutti i servizi comunali senza aumentare i tributi comunali». Uno degli elementi qualificanti della proposta, infatti, è il mantenimento invariato delle aliquote Imu e dell’addizionale comunale Irpef per l’intero triennio. Per il 2027 la spesa corrente prevista ammonta a circa 65,9 milioni di euro, con stanziamenti sostanzialmente stabili anche nei 2 esercizi successivi: 65,8 milioni nel 2028 e 65,7 milioni nel 2029. La proposta tiene conto anche degli impegni del Comune nei confronti della finanza pubblica, pari a circa 7,7 milioni di euro all’anno. La scelta di contenere alcune voci di spesa non si traduce in una riduzione generalizzata dei servizi. Al contrario, le risorse destinate al funzionamento dei servizi comunali, considerando personale, appalti ed energia, crescono di circa 1,5 milioni di euro rispetto al 2026. Gli stanziamenti rafforzano in particolare alcuni ambiti direttamente legati alla vita quotidiana delle persone: aumentano di 222mila euro le risorse per l’igiene urbana, di 131mila euro quelle per le strutture per anziani, di 101mila euro quelle per gli asili nido, di 85mila euro quelle per l’assistenza domiciliare agli anziani, di 60 mila euro quelle per la mensa e i servizi scolastici e di 57mila euro quelle per la Polizia Locale. Le politiche sociali e la famiglia assorbono circa 9,9 milioni di euro, pari al 15 per cento della spesa corrente. Per gli interventi rivolti agli anziani sono previsti circa 6,8 milioni di euro, mentre per gli asili nido lo stanziamento è pari a circa 2 milioni. All’istruzione e al diritto allo studio sono destinati quasi 5,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni per la refezione scolastica. La proposta di bilancio prevede anche una revisione delle risorse destinate ad alcuni ambiti, in particolare alle manifestazioni e alle iniziative che comportano una concentrazione significativa di spesa in tempi brevi. «L’obiettivo è adottare un criterio di maggiore sobrietà, evitando che singoli eventi assorbano risorse rilevanti a discapito della continuità dei servizi. – sostiene il sindaco Raffaele Rocco – Non si tratta di rinunciare alla cultura, al turismo o alle occasioni di partecipazione, ma di valutare con maggiore attenzione le priorità, la sostenibilità economica delle iniziative e il loro valore per la comunità. In questo quadro, la proposta prevede una rimodulazione delle risorse per le attività culturali, il turismo e i centri estivi». Accanto alla spesa corrente, la proposta di bilancio prevede circa 27 milioni di euro di investimenti nel 2027, destinati a opere pubbliche, manutenzioni e nuovi spazi. Una quota significativa delle risorse deriva da finanziamenti esterni: circa 4,36 milioni dalla Regione e 3,35 milioni dallo Stato e dal Pnrr. Tra gli interventi principali figurano il nuovo Palaghiaccio, con 6,6 milioni di euro, il Centro anziani di via Brocherel, con 4,2 milioni, gli interventi su via Monte Emilius, per 2,6 milioni, e sull’area sportiva di Montfleury, per circa 2,15 milioni. Sono inoltre previsti circa 2,23 milioni di euro circa per la manutenzione straordinaria delle strade, 1,9 milioni per gli impianti sportivi, 1,5 milioni per la sistemazione viabile di piazza Manzetti, oltre agli interventi per via delle Betulle e per i parchi cittadini.

La proposta di bilancio si inserisce nel quadro dell’aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2027-2029, che sarà portata all’approvazione del Consiglio comunale insieme al bilancio.