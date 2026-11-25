AOSTA (zgn) Nella tarda serata di ieri, venerdì 20 novembre, sono partiti i valdostani che partecipano a Milano ai festeggiamenti per l’ottantesimo dell’Ape Piaggio. Si tratta del presidente dell’Ape Club d’Italia Jean Claude Aiazzi con Matteo Lovisari, Sergio Esquisito e Piera Raspanti. Complessivamente i partecipanti sono una settantina provenienti dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania e dall’Europa. L’Ape Club d’Italia ha scelto Milano per l’anniversario dell’Ape Piaggio perché era il 23 novembre 1946 quando il celebre veicolo veniva presentato per la prima volta nel capoluogo lombardo. Si inizia oggi, sabato 21 novembre, a Milano AutoClassica. I partecipanti entrano in Fiera direttamente a bordo delle loro Ape. Nel pomeriggio, alle 15.30, è in programma il convegno “80 anni di Ape e l’apismo”. A seguire, in serata, un momento conviviale aperto a tutti gli iscritti. Domenica 22 novembre la festa si sposterà al Museo Alfa Romeo di Arese. Alle 10 le Ape entreranno in pista, alle 11 si terrà la conferenza “Dall’acciaio al mito”, seguita dal pranzo. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata privata alle collezioni del Museo normalmente non esposte al pubblico, oltre alla visita libera del percorso museale.