AOSTE (ces) L’Alliance Française de la Vallée d’Aoste propose, le vendredi prochain, 27 novembre, de 18h à 19h, un nouvel apéro-conversation dans son siège rue Carlo Promis, à Aoste. Loin du cadre traditionnel des cours de langue, cette rencontre invite les participants à échanger librement en français, à enrichir leur vocabulaire et à gagner en aisance à l’oral, dans le plaisir du dialogue et de la convivialité. Ouvert à tous ceux qui souhaitent faire vivre leur français, cet événement rappelle qu’une langue ne s’apprend pas seulement: elle se partage, se pratique et se cultive au fil des rencontres. La participation est fixée à 18 euros, apéritif compris. L’inscription est obligatoire en envoyant un e-mail à l’adresse secretariat@alliancefraoste.it ou en téléphonant au numéro 0165 42331.
L’Alliance Française propose un apéro-conversation à Aoste
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