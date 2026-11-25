AOSTA (zgn) Il Sacrario del Cimitero di Aosta ha accolto sabato scorso, 14 novembre, la cerimonia di tumulazione della salma del caporal maggiore Luca Bich, combattente durante la Seconda Guerra mondiale nel Battaglione alpini sciatori Monte Cervino, caduto sul fronte albanese il 23 gennaio 1941 e decorato di Croce di guerra al Valor militare. A organizzarla è stato il Comitato regionale Valle d’Aosta dell’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, presieduto da Alberto Ragni. I resti di Luca Bich sono stati consegnati ai familiari che ne avevano chiesto la restituzione venerdì 6 novembre, durante una cerimonia nel Sacrario militare dei Caduti Oltremare a Bari. Ad Aosta un pronipote, l’avvocato Claudio Dalle, ha accolto l’urna con le spoglie del suo congiunto con queste parole: «Barba Luc, t’è tournò a méison». Suo fratello Livio Dalle la ha poi deposta sull’altare da campo e don Aldo Armellin ha proceduto alla sua benedizione. Alla cerimonia per il rientro delle spoglie di Luca Bich resa possibile da un percorso complesso durato anni, iniziato dall’ex presidente dell’Associazione nazionale delle Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, il compianto Michele Maurino – accompagnata dalla Preghiera del Soldato caduto e disperso e dal suono del silenzio, hanno preso parte i membri della famiglia, il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi, il sindaco di Aosta Raffaele Rocco e il vice sindaco di Valtournenche Massimo Chatrian. Presenti pure rappresentanze di alpini e carabinieri in servizio, molti gagliardetti dell’Ana, nonché bandiere e labari di Istituto del Nastro azzurro, Combattenti e reduci, Famiglie caduti e dispersi in guerra, Unuci e Associazione Nazionale Carabinieri.

Nato il 21 giugno 1916 a Valtournenche, Luca Bich, muratore, figlio di Luigi e Carolina Lucat, ha perso la vita in combattimento il 23 gennaio 1941 sui Monti Trebiscini. Inizialmente sepolta nel cimitero italiano di Berat, in Albania, la salma era stata poi trasferita nel Sacrario militare di Bari. Chiamato alle armi nel quarto Reggimento Alpini il 29 marzo 1939, Luca Bich fu inquadrato nel Battaglione Aosta e successivamente nel Battaglione sciatori Monte Cervino appositamente costituito nella Caserma Testafochi di Aosta per le esigenze della campagna di Albania. Il caporal maggiore Luca Bich, inserito quindi nell’organico di questo reparto specialistico, venne imbarcato a Bari il 15 gennaio 1941 e, dopo essere giunto a Durazzo, il 18 gennaio fu inviato sui Monti Trebiscini. Nel corso di un combattimento, Luca Bich, in qualità di addetto al fucile mitragliatore, per rendere più efficace l’attacco agì in zona scoperta e successivamente, seguendo lo slancio del suo comandante di plotone, il sottotenente Oscar Diemoz, sparò restando in piedi. Morì colpito dai proiettili nemici, la sua arma venne raccolta proprio da Oscar Diemoz di Etroubles (decorato di Medaglia d’argento al Valor militare) che, continuando l’assalto, cadde poco dopo alla testa dei suoi alpini. Alla memoria di Luca Bich è intitolata anche la casermetta del Castello generale Cantore, sede del Centro Addestramento Alpino.