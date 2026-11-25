AOSTA (zgn) Come gli anni passati l’Associazione Quartiere Cogne di Aosta in collaborazione con la Cartolibreria Briviodue organizza una raccolta fondi per il “Dono sospeso”. L’iniziativa benefica ha lo scopo di poter regalare un sorriso ed un momento di spensieratezza ai bambini del Quartiere Cogne e alle loro famiglie per il prossimo Natale. Il dono previsto per questa iniziativa unirà il divertimento e l’utilità per la scuola. Chiunque può contribuire recandosi alla Cartolibreria Briviodue di corso Lancieri d’Aosta oppure in quella in piazza Chanoux o, ancora, nella sede dell’Associazione Quartiere Cogne in pPlace Soldats de la Neige. E’possibile donare anche a distanza inviando un messaggio Whatsapp al numero di telefono 346 6286717. A quanto sarà donato, Briviodue aggiungerà il 10 per cento. Nel 2022 furono raccolti raccolti 600 euro, nel 2023 800 euro, nel 2024 1.100 euro e nel 2025 1.300 euro.