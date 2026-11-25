AOSTA (zgn) Un gesto simbolico dal significato preciso: una grande chiave, consegnata la mattina di lunedì scorso, 16 novembre, all’assessora al Commercio del Comune di Aosta Simonetta Salerno per immaginare una nuova stagione del commercio aostano e valdostano. È la chiave dei troppi negozi che negli ultimi anni hanno abbassato definitivamente la saracinesca, di quelli che continuano a resistere tra mille difficoltà e di quelli che potrebbero nascere per ridare vita al tessuto urbano.

Alla consegna ha preso parte anche Gennaro Corvino, titolare della storica Pizzeria Bella Napoli, che ha chiuso da poco i battenti (vedi articolo in basso). Una presenza fortemente voluta da Confcommercio Valle d’Aosta per dare un volto concreto al fenomeno della desertificazione commerciale e per ribadire un impegno preciso: fare in modo che storie come questa non debbano più ripetersi. Confcommercio Valle d’Aosta ha aderito alla mobilitazione nazionale “Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi: riapriamo le porte al commercio”, promossa da Confcommercio nazionale per richiamare l’attenzione sulla desertificazione commerciale e sul futuro delle economie urbane. Un fenomeno che l’Associazione denuncia da tempo e che si aggrava per effetto della contrazione dei consumi, della riduzione del potere d’acquisto, del caro-energia e carburanti e dell’aumento generalizzato dei costi. «Non abbiamo consegnato le chiavi di una resa, ma quelle della volontà e dell’impegno per la ripartenza. – dichiara il presidente di Confcommercio Aosta Ermanno Bonomi, – Ogni vetrina che si spegne nel centro storico di Aosta, come nei nostri Comuni più piccoli, significa meno occupazione, meno servizi, meno sicurezza e meno socialità. Confcommercio continuerà a fare la propria parte mettendo a disposizione competenze, proposte ed esperienza, ma il futuro del commercio non può essere affidato solo al singolo imprenditore: servono scelte condivise con le istituzioni, da assumere insieme e in tempi rapidi. Rilanciare il commercio di prossimità significa difendere l’identità della nostra città, la sua vivibilità e la sua attrattività, anche turistica».

L’assessora al Commercio del Comune di Aosta Simonetta Salerno commenta: «Prendo in consegna questa chiave con piena consapevolezza di ciò che rappresenta per chi ogni giorno tiene aperte le proprie porte tra mille difficoltà. Il commercio di prossimità non è solo economia, è il tessuto sociale che tiene uniti i nostri quartieri e il centro storico. L’Amministrazione comunale c’è: collaboriamo con Confcommercio Valle d’Aosta, siamo aperti al dialogo con tutti gli esercenti, ascoltando direttamente le loro richieste per affrontare insieme questa fase complessa e cercare le strade migliori per sostenere la vitalità commerciale di Aosta».

L’iniziativa, svoltasi contemporaneamente in tutta Italia, punta a promuovere l’istituzione di un Fondo nazionale, con risorse ministeriali, a sostegno dei Piani d’azione territoriale, da sottoscrivere con le singole Amministrazioni comunali per finanziare progetti concreti da realizzare con efficacia e tempestività. La priorità è recuperare le aree in maggiore difficoltà, riaprire i locali sfitti, favorire l’avvio di nuove attività, migliorare gli spazi pubblici e l’accessibilità.