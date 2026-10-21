Il Leo Club VdA ha rinnovato il proprio consiglio direttivo

AOSTA (qdn) Il Leo Club Valle d’Aosta ha eletto il comitato direttivo per l’anno sociale 2026/2027. L’assemblea ha confermato Rossana Scapoli alla presidenza, affiancata da Joseph Amisano nel ruolo di vice presidente. Completano la squadra Jenny Cagniney (cerimoniera), Miriam Fedele (segretaria), Andrea Peyrachia (tesoriere), Fabiana Angelini (social media manager) e le consigliere Giulia Coco e Jessica Cagniney, in qualità di consigliere. «Concludiamo un anno molto intenso e ricco di attività, che ci ha dato l’opportunità di entrare in contatto con diverse realtà del nostro territorio e di comprendere ancora più da vicino quanto sia importante esserci per gli altri. – si legge in una nota del Club – Abbiamo sostenuto la Lega Italiana Fibrosi Cistica VdA, attraverso un torneo di calcio, e l’associazione Tutti Uniti per Ylenia con una cena benefica. Sono state esperienze che ci hanno lasciato molto, non soltanto per il contributo concreto che abbiamo cercato di offrire, ma soprattutto per le persone incontrate e le storie ascoltate». Le attività del 2026/2027 si concentreranno in particolare sulla sensibilizzazione sul diabete, attraverso eventi dedicati e iniziative di raccolta fondi a sostegno della ricerca. Parallelamente, il Club si impegnerà a promuovere iniziative a sostegno dei malati oncologici della nostra regione, con l’obiettivo di contribuire, attraverso progetti concreti e collaborazioni con le realtà locali, a offrire vicinanza e supporto a chi affronta un percorso di malattia. Inoltre, il Club vuole mostrare vicinanza agli anziani con eventi mirati.