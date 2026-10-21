Sfilata di moda sotto i portici di via Gramsci

AOSTA (gre) Un pubblico numeroso ha assistito sabato scorso, 10 ottobre, sotto i portici del Caffè Deorsola, ad Aosta, con la partecipazione dei ragazzi de La Manita, a una sfilata di moda. A scendere in passerella sono state le modelle di Mon’A’, negozio di abbigliamento fashion da donna, gestito con passione e dedizione da Angela Vescio e i mini modelli di Baby Mode, di Katia Simone Faccarello, punto di riferimento per bambini e ragazzi che quest’anno ha spento 55 candeline. La serata è stata l’occasione per presentare le nuove collezioni autunno-inverno di Mon’A’ e di Baby Mode in un clima festoso e divertente. Si sono così alternate le proposte donna e bambino, che insieme hanno animato i portici di via Gramsci tra gli applausi di amici, parenti e curiosi intervenuti per assistere all’evento. È stata una serata diversa, piacevole e simpatica che sicuramente, visto il successo ottenuto, Angela Vescio di Mon’A’ e Katia Simone Faccarello di Baby Mode replicheranno nei prossimi mesi: «Un grosso ringraziamento va a Maurizio Tagliaferro del Caffè Deorsola, ai ragazzi de La Manita, alle modelle, ai fantastici bambini e bambine che hanno reso l’evento molto emozionante».