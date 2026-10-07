Due alloggi nell’ex Pesa pubblica

AOSTA (zgn) Nuova vita per l’ex Pesa pubblica all’altezza della rotonda tra viale Garibaldi e via Carrel, ad Aosta. L’edificio era stato messo in vendita dal Comune e acquistato nel dicembre del 2014: ad aggiudicarselo era stata la società commerciale aostana “Caruso” con un’offerta di 153mila euro, a fronte di una base d’asta di 93.700 euro.

Negli anni successivi la proprietà dell’immobile passò nuovamente di mano e alla fine a comperarlo è stato l’impresario edile Claudio Gheller di Saint-Christophe, titolare della società Amy. « Nell’ex Pesa pubblica realizzerò 2 alloggi, di un’ottantina di metri quadrati l’uno. – spiega Claudio Gheller – Non si tratta però di un’operazione immobiliare finalizzata alla vendita, dato che gli appartamenti resteranno di proprietà della mia famiglia. Ho acquistato quel fabbricato perché cercavo un progetto a cui dedicarmi, ma nel centro di Aosta non ho trovato altri edifici di mio interesse».

Quando terminerà l’intervento la cui definizione tecnica è “Risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso e ampliamento”? «Ho iniziato la scorsa settimana le demolizioni, adesso ho sospeso i lavori perché sono impegnato in un altro intervento importante. – spiega Claudio Gheller – Riprenderò a metà aprile del prossimo anno e con l’inizio del 2028 dovrebbe essere finito il tetto».

L’assessore comunale alle Opere pubbliche Corrado Cometto commenta: «Esprimo soddisfazione per un intervento che, grazie all’iniziativa privata, consente di recuperare e valorizzare un immobile che da tempo non rivestiva più una funzione strategica per il Comune e che era stato alienato tempo fa mediante procedura pubblica. Pur trattandosi di un’operazione privata, il risultato contribuirà alla riqualificazione di un piccolo settore della città, restituendo qualità e decoro all’area. Nella futura sistemazione delle superfici circostanti sarà comunque salvaguardata un’adeguata fascia verde, insieme alla continuità di un percorso pedonale di idonee dimensioni».