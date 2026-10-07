Il Granpablok nel cuore di Aosta

AOSTA (zgn) Per un fine settimana Aosta cambia prospettiva. Muri, piazze e scorci del centro storico diventano terreno di sfida per climber e appassionati con la prima edizione di Granpablok – Urban Edition, in programma oggi, sabato 3, e domani, domenica 4 ottobre.

È la grande novità dell’edizione 2026 del Granpablok, manifestazione che da quasi 10 anni porta il boulder nel cuore della Valle d’Aosta e che, dopo le esperienze di Cogne e Valsavarenche, sceglie ora di incontrare la città. Il risultato è un evento completamente nuovo: circa 50-60 blocchi di arrampicata distribuiti tra le vie e le piazze del centro storico, con centinaia di climber attesi da diverse regioni italiane e un’intera città chiamata a vivere lo spettacolo da vicino.

Non serve però essere arrampicatori per entrare nello spirito del Granpablok. L’obiettivo della Urban Edition è infatti trasformare Aosta in un grande spazio dedicato allo sport, all’outdoor e alla socialità, coinvolgendo non soltanto gli atleti, ma anche famiglie, giovani, residenti e turisti.

«Il Granpablok porta per la prima volta nel cuore di Aosta una manifestazione dedicata all’arrampicata , trasformando vie e piazze del centro storico in spazi per lo sport e creando un’occasione nuova per vivere la città». dichiara Alina Sapinet, assessora all’Istruzione, allo Sport e Benessere del Comune di Aosta – La presenza di climber provenienti da diverse regioni italiane e il programma pensato per coinvolgere anche famiglie, giovani, residenti e visitatori rendono questa Urban Edition un appuntamento capace di unire attività sportiva, socialità e scoperta del centro cittadino. Siamo quindi lieti di sostenere una manifestazione che propone una modalità diversa e coinvolgente di vivere Aosta attraverso lo sport ».

Oggi, sabato 3, l’apertura della manifestazione

La giornata di oggi, sabato 3 ottobre, entra subito nel vivo dalle 9.30 con l’arrampicata libera su blocchi in città e slackline.

Piazza Chanoux è il quartier generale dell’intera manifestazione e ospita un vero e proprio villaggio dello sport e dell’intrattenimento.

Accanto alla parete della competizione troveranno spazio un percorso attrezzato nell’area Ocr Ninja Warrior aperta al pubblico, attività di slackline e yoga, stand e momenti di animazione.

Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare alle attività di slackline, mentre dalle 17 alle 18 il Teatro romano ospiterà una sessione di yoga.

Alle 18 è inoltre previsto, all’Hotel des Etats, l’incontro “Il parco si racconta”, momento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del territorio.

Alle 21 Granpablok cambia ancora volto; infatti, piazza Chanoux diventa uno spazio di festa e musica con il DJ set, aperto a partecipanti, residenti e visitatori.

Domenica 4 ottobre ancora arrampicata e il gran finale

Domani, domenica 4, il Granpablok propone ancora sessioni di arrampicata libera e le attività collaterali dedicate al mondo outdoor.

Alle 11 sarà possibile partecipare a una nuova sessione di yoga al Teatro romano.

Il momento clou arriverà nel cuore della città con la finale in piazza Chanoux che si terrà dalle 14.15 alle . 16.30, dove sarà allestita una parete professionale di boulder alta circa quattro metri e lunga 9 metri.

Qui i migliori climber tesserati Fasi si confronteranno davanti al pubblico in una sfida che promette di trasformare la piazza simbolo di Aosta in una vera arena verticale.

La giornata terminerà con le premiazioni e i saluti finali alle 16.30 sempre in piazza Chanoux.

Sono 2 giornate, quindi, nelle quali sarà possibile assistere alle evoluzioni dei climber, provare nuove discipline, vivere le attività proposte nel villaggio e soprattutto scoprire il centro storico di Aosta in un modo decisamente diverso dal solito.

Granpablok nasce nel Parco Nazionale Gran Paradiso con una filosofia precisa: utilizzare l’arrampicata come strumento per raccontare e valorizzare il territorio valdostano.

Negli anni la manifestazione è cresciuta fino a richiamare oltre 600 persone tra climber, accompagnatori, famiglie e appassionati, diventando uno degli appuntamenti di riferimento del boulder in Valle d’Aosta.

Nel 2026 il progetto evolve in 3 appuntamenti tra Cogne, Valsavarenche e Aosta, mantenendo un unico filo conduttore: raccontare la Valle d’Aosta attraverso lo sport e mettere in relazione territori, comunità e realtà locali.

Con la Urban Edition, questo racconto entra per la prima volta nel capoluogo. La montagna incontra così la città e l’arrampicata diventa anche un’occasione per scoprire il patrimonio storico e architettonico di Aosta, animarne il centro e rafforzarne l’identità di città alpina e capitale degli sport outdoor.

Per maggiori informazioni, per scoprire tutti i dettagli dell’evento e, soprattutto, per iscriversi e non perdere l’occasione di vivere in prima persona questa esperienza, è possibile visitare il seguente link: https://www.granpablok.it/iscriviti/.