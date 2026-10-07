10 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

Abbonati
Aosta

“Welcome to Moulin Rouge” Spettacolo al Teatro Giacosa

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

AOSTA (zgn) La Soul Energy porta ad Aosta la seconda data di “Welcome to Moulin Rouge”, uno spettacolo amatoriale che unisce danza, acrobatica aerea e musica dal vivo in un omaggio vibrante al celebre Moulin Rouge di Baz Luhrmann.

L’appuntamento è fissato per sabato prossimo, 10 ottobre, alle 20.30, sul palcoscenico del Teatro Giacosa. Lo spettacolo ripercorre le emozioni del film, accompagnando il pubblico attraverso le musiche originali del musical e della pellicola, arricchite da alcune esibizioni cantate dal vivo.

Tra coreografie spettacolari, performance aeree e scene recitate, gli spettatori vengono trasportati nell’atmosfera travolgente del cabaret più famoso di Parigi, in un viaggio scenico intenso, romantico e ricco di suggestioni.

“Welcome to Moulin Rouge” nasce come progetto amatoriale, ma si distingue per la cura delle coreografie, l’energia delle esibizioni e la capacità di ricreare l’immaginario del Moulin Rouge con passione e coinvolgimento.

I biglietti sono disponibili su Liveticket.

Leggi anche

Aosta

Il Granpablok nel cuore di Aosta

AOSTA (zgn) Per un fine settimana Aosta cambia prospettiva. Muri, piazze e scorci del centro storico diventano terreno di sfida per climber e appassionati con la prima edizione di Granpablok…