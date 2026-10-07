“Welcome to Moulin Rouge” Spettacolo al Teatro Giacosa

AOSTA (zgn) La Soul Energy porta ad Aosta la seconda data di “Welcome to Moulin Rouge”, uno spettacolo amatoriale che unisce danza, acrobatica aerea e musica dal vivo in un omaggio vibrante al celebre Moulin Rouge di Baz Luhrmann.
L’appuntamento è fissato per sabato prossimo, 10 ottobre, alle 20.30, sul palcoscenico del Teatro Giacosa. Lo spettacolo ripercorre le emozioni del film, accompagnando il pubblico attraverso le musiche originali del musical e della pellicola, arricchite da alcune esibizioni cantate dal vivo.
Tra coreografie spettacolari, performance aeree e scene recitate, gli spettatori vengono trasportati nell’atmosfera travolgente del cabaret più famoso di Parigi, in un viaggio scenico intenso, romantico e ricco di suggestioni.
“Welcome to Moulin Rouge” nasce come progetto amatoriale, ma si distingue per la cura delle coreografie, l’energia delle esibizioni e la capacità di ricreare l’immaginario del Moulin Rouge con passione e coinvolgimento.
I biglietti sono disponibili su Liveticket.