I volontari protagonisti del DonoDay

Ventitré stand con oltre duecento volontari che hanno scelto di mettersi in gioco per raccontare in modo diverso la propria attività. Sono i numeri della giornata conclusiva del DonoDay, organizzata domenica scorsa, 4 ottobre, dal Csv Valle d’Aosta al Parco Puchoz di Aosta. Gli stand non erano semplicemente informativi, ma proponevano prove di abilità, giochi ed esperienze da fare in prima persona: una quarantina in tutto, attraverso le quali visitatori, famiglie, bambini e gli stessi volontari delle altre organizzazioni hanno potuto conoscere da vicino attività e ambiti di intervento molto diversi tra loro. Il Comitato delle Pro Loco ha preparato e distribuito quasi 350 pasti, contribuendo a trasformare l’appuntamento in una vera giornata di festa e di incontro. Nella fotografia da sinistra l’assessore alle Politiche sociali Marco Gheller, la coordinatrice del Csv Eleonora Rocco, il sindaco Raffaele Rocco, la sua vice Valeria Fadda, il presidente del Csv Claudio Latino e la consigliera regionale Luisa Trione.