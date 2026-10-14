Ventitré stand con oltre duecento volontari che hanno scelto di mettersi in gioco per raccontare in modo diverso la propria attività. Sono i numeri della giornata conclusiva del DonoDay, organizzata domenica scorsa, 4 ottobre, dal Csv Valle d’Aosta al Parco Puchoz di Aosta. Gli stand non erano semplicemente informativi, ma proponevano prove di abilità, giochi ed esperienze da fare in prima persona: una quarantina in tutto, attraverso le quali visitatori, famiglie, bambini e gli stessi volontari delle altre organizzazioni hanno potuto conoscere da vicino attività e ambiti di intervento molto diversi tra loro. Il Comitato delle Pro Loco ha preparato e distribuito quasi 350 pasti, contribuendo a trasformare l’appuntamento in una vera giornata di festa e di incontro. Nella fotografia da sinistra l’assessore alle Politiche sociali Marco Gheller, la coordinatrice del Csv Eleonora Rocco, il sindaco Raffaele Rocco, la sua vice Valeria Fadda, il presidente del Csv Claudio Latino e la consigliera regionale Luisa Trione.
I volontari protagonisti del DonoDay
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Aosta
“Welcome to Moulin Rouge” Spettacolo al Teatro Giacosa
AOSTA (zgn) La Soul Energy porta ad Aosta la seconda data di “Welcome to Moulin Rouge”, uno spettacolo amatoriale che unisce danza, acrobatica aerea e musica dal vivo in un…
Aosta
Il Granpablok nel cuore di Aosta
AOSTA (zgn) Per un fine settimana Aosta cambia prospettiva. Muri, piazze e scorci del centro storico diventano terreno di sfida per climber e appassionati con la prima edizione di Granpablok…