AOSTA (zgn) Un giocattolo, un peluche e un libro in buone condizioni possono contribuire a rendere più sereno il Natale di un bambino, prendendo una seconda vita e diventando un regalo speciale. E’ con questo obiettivo che il Rotaract Club Mont Blanc – Vallée d’Aoste, in collaborazione con Aiace Valle d’Aosta, l’Inner Wheel Aosta Centenario e Plus, promuove Natale in casa Rotaract. L’iniziativa solidale vuole raccogliere giocattoli, peluche e libri in ottime condizioni presenti a casa fino a sabato prossimo, 28 novembre. Non occorre acquistare nulla: i volontari organizzeranno il ritiro e i doni saranno portati mercoledì 3 dicembre al Banco Alimentare della Valle d’Aosta che li consegnerà insieme ai pacchi di cibo alle famiglie valdostane nel corso del mese. «Con questa iniziativa vogliamo trasformare degli oggetti in buono stato ancora utili in un motivo di gioia per tanti bambini. – dichiara il presidente del Rotaract Club Mont Blanc – Vallée d’Aoste Filippo Bompani – Con un piccolo gesto e grazie alla collaborazione tra diverse realtà associative del territorio e i cittadini possiamo rendere il Natale più speciale per tanti ragazzi». Mercoledì 2 dicembre, dalle 16, l’appuntamento sarà a Plus (ex Cittadella dei Giovani), in viale Garibaldi ad Aosta, per impacchettare insieme i regali raccolti. Il Rotaract mette a disposizione tutto il materiale e, con il supporto di Plus, offre una merenda a quanti si mettono in gioco nella realizzazione dei pacchetti. Giovedì 3 dicembre i pacchi incartati verranno portati al Banco alimentare della Valle d’Aosta e la sera il Ristorante Roshi house ospiterà la cena di restituzione del progetto. Per parteciparvi il costo è di 30 euro a persona. Per informazioni gli interessati possono telefonare al numero 333 4082806.