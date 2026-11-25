AOSTA (zgn) Come da tradizione, il manifesto della 1027ª Fiera di Sant’Orso sarà esposto ad Aosta, in piazza Emile Chanoux, da oggi, sabato 21 novembre, a mercoledì 6 gennaio 2027, nell’ambito del mercatino di Natale Marché Vert Noël.

«La Fiera di Sant’Orso non è soltanto un appuntamento che attraversa i secoli, – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Laurent Viérin – ma un patrimonio identitario che appartiene a tutta la comunità valdostana. In oltre mille anni di storia ha saputo custodire e tramandare tradizioni, mestieri, competenze e saperi, grazie soprattutto alle generazioni di artigiani che, con il proprio lavoro e la propria passione, ne mantengono viva l’autenticità. È un’eredità preziosa, fatta di persone, gesti e conoscenze, da preservare e trasmettere alle nuove generazioni affinché la Fiera continui a essere memoria del nostro passato ed espressione viva della nostra identità». L’immagine del manifesto, ideata dalla ditta OMNIA group, nasce dalla volontà di raccontare una Fiera che, con oltre mille anni di storia, custodisce un patrimonio straordinario di tradizioni, persone, mestieri e saperi tramandati nel tempo. Il manifesto della 1027ª Fiera di Sant’Orso prende forma proprio da questa eredità. Al centro della composizione si trova Sant’Orso, figura simbolica attorno alla quale si sviluppa un racconto corale, animato da artigiani, boscaioli, musicisti, tessitrici, viaggiatori e personaggi in festa. Un insieme di figure che restituisce le molteplici dimensioni della Fiera: il lavoro, la spiritualità, la convivialità e il profondo legame con il territorio valdostano.

Anche i materiali diventano parte integrante del racconto. Il legno di noce, la pietra ollare, il ferro e le dentelles di Cogne, ripresi da opere e lavorazioni realizzate da artigiani valdostani, entrano nelle illustrazioni e creano un legame diretto con la materia e con le mani di chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce a mantenere viva questa tradizione.

Ne nasce un manifesto concepito come una piccola opera artigianale: un intreccio di storie, materiali e personaggi che racconta l’identità di una Fiera millenaria, ancora oggi viva, autentica e capace di rinnovarsi nel tempo.

Anche quest’anno la Struttura Sviluppo della cooperazione e dell’artigianato di tradizione dell’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile è presente al Marché Vert Noël con la dodicesima edizione dell’iniziativa “Vers la Saint-Ours”, un progetto che si propone di avvicinare i visitatori del mercatino alla millenaria Fiera di Sant’Orso e di far conoscere e apprezzare l’artigianato valdostano.

Uno spazio dedicato ospiterà dimostrazioni dal vivo di tecniche e lavorazioni artigianali, offrendo ai visitatori, nei fine settimana, l’opportunità di scoprire da vicino la manualità, le competenze e i saperi che caratterizzano le produzioni tradizionali locali.

Nello chalet adiacente all’area dimostrativa sarà inoltre possibile ammirare manufatti che testimoniano la varietà dell’artigianato valdostano: dalle lavorazioni del rame alla scultura in legno, dalla tintura naturale dei filati alla modellazione dell’argilla.

Nel corso dell’intero periodo di apertura del mercatino si alterneranno quindici artigiani conferitori de L’Artisanà, che presenteranno e proporranno in vendita le proprie creazioni: oggetti unici, espressione di creatività, abilità manuale e di una tradizione artigianale tramandata nel tempo.

Per ulteriori informazioni sulla Fiera di Sant’Orso è possibile consultare il sito www.lasaintours.it.