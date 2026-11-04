La mattina di ieri, venerdì 30 ottobre, i componenti del Direttivo della comunale Avis di Aosta hanno deposto un omaggio floreale ai monumenti di viale Ginevra e di via Volontari del Sangue in ricordo degli avisini defunti che tanto hanno contribuito a far grande l’associazione e, soprattutto, ad aiutare il prossimo in difficoltà. Valori di altissimo senso civico e di solidarietà, che sono ben sintetizzati dalla scritta posta sul monumento di viale Ginevra: «Per l’altrui vita il mio sangue».
L’Avis di Aosta ha ricordato i soci scomparsi
Redazione · Pubblicato il
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Aosta
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