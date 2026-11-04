AOSTA (zgn) Il tema dell’accessibilità al Mercato coperto di Aosta è stato posto all’attenzione del Consiglio comunale durante la seduta di mercoledì scorso, 28 ottobre, da una mozione di La Renaissance Valdôtaine, ampiamente emendata dalla maggioranza su proposta dell’assessora di Stella Alpina allo Sviluppo economico, alle Attività produttive e all’Attrattività urbana Simonetta Salerno. Il testo modificato è stato approvato all’unanimità, individuando nella verifica tecnica il primo passo per valutare gli interventi necessari.

Secondo i proponenti, le modalità di apertura della porta d’ingresso non rispettano le norme sull’accessibilità e rendono il mercato non fruibile in autonomia alle persone con disabilità motoria, agli anziani e ai cittadini con mobilità ridotta. La mozione originaria chiedeva un sopralluogo urgente, la verifica del rispetto delle norme e, in caso di criticità, la sostituzione della porta con un sistema ad apertura automatica. Era inoltre prevista la richiesta dello stanziamento dei fondi necessari nel più breve tempo possibile.

La proposta dell’assessora Simonetta Salerno ha modificato l’impostazione iniziale, sostituendo la richiesta di un intervento già individuato con un percorso fondato sull’accertamento delle condizioni effettive dell’ingresso. Il testo approvato impegna il Comune «A effettuare una specifica verifica tecnica dell’accessibilità dell’ingresso del Mercato coperto e, qualora emergano criticità, a individuare e successivamente attuare le soluzioni necessarie a garantire l’accesso autonomo alla struttura da parte di tutta la cittadinanza, nell’ambito degli strumenti di pianificazione a disposizione».

L’obiettivo è affidare agli uffici competenti una valutazione puntuale, sulla cui base individuare le soluzioni più appropriate. In questo modo, gli eventuali interventi saranno definiti a partire dalle risultanze tecniche e dalle caratteristiche della struttura. Nel dibattito è stato richiamato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche-Peba, la cui presentazione è prevista per martedì prossimo, 3 novembre. Il documento, costruito attraverso l’analisi delle condizioni di accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici, rappresenta uno strumento per programmare gli interventi e stabilire le priorità. La pianificazione generale può procedere insieme alla verifica di situazioni specifiche. Anche per il mercato coperto, quindi, il passaggio successivo sarà accertare le condizioni dell’ingresso e individuare le eventuali criticità da risolvere. Il voto unanime del Consiglio conferma la condivisione dell’obiettivo: garantire a tutta la cittadinanza la possibilità di frequentare autonomamente una struttura importante per la vita commerciale e sociale di Aosta. Le verifiche tecniche permetteranno di definire gli interventi necessari e le modalità più adeguate per realizzarli.

La Renaissance Valdôtaine in una nota esprime «Grande soddisfazione per la decisione della Giunta comunale di migliorare l’accessibilità del Mercato coperto di Aosta per tutti i cittadini, una problematica che avevamo portato all’attenzione dell’Amministrazione per ben 3 volte».

Riscaldamento a scuola

In seguito è stata posta una domanda di attualità relativa al guasto dell’impianto di riscaldamento della scuola San Francesco, che ha lasciato temporaneamente senza riscaldamento alcune classi della scuola secondaria di primo grado che hanno ricorso a stufette elettriche per sopperire al guasto. Nel presentare la domanda, Sylvie Spirli della Lega Vallée d’Aoste) ha chiesto chiarimenti sui tempi necessari per il ripristino completo del servizio e sull’eventuale programmazione di interventi strutturali per ammodernare la rete termica dell’edificio, richiamando anche altre segnalazioni di guasti. Nel rispondere in aula, l’assessore alle Opere pubbliche, al Patrimonio, alla Cultura della città e del territorio Corrado Cometto ha ricostruito le cause del disservizio, spiegando che il guasto iniziale alla tubazione della centrale termica, unica a servizio dell’edificio dopo la dismissione delle 2 centrali precedentemente presenti, ha provocato una perdita. Nel ripararla, l’impianto si è svuotato e ha evidenziato il danneggiamento di una pompa, rendendo necessari ulteriori interventi. «Il guasto alla tubazione è stato riparato e la pompa principale è stata sostituita, consentendo di ripristinare il riscaldamento nell’ala ovest dell’e dificio – ha dichiarato l’assessore Corrado Cometto – Per completare il ripristino del servizio anche nell’ala est è necessario installare un’ulteriore pompa di rilancio, già ordinata. Auspichiamo che possa arrivare in tempi celeri, così da riportare l’impianto alla piena funzionalità». Circa gli interventi strutturali, l’assessore Corrado Cometto ha spiegato che, nell’ambito del contratto Consip affidato a Engie per il Nord-Ovest, è in corso una ricognizione degli impianti termici durante il periodo di accensione, finalizzata a individuare le principali criticità e a definire possibili soluzioni. L’Amministrazione comunale valuterà le proposte che emergeranno dalla ricognizione, con il supporto dei tecnici e della Giunta, per individuare le priorità di intervento in funzione delle risorse disponibili e programmare progressivi miglioramenti del patrimonio impiantistico comunale.