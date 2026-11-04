Luigina Bonturi festeggiata per i suoi cento anni

Mercoledì scorso, 28 ottobre, Luigina Bonturi di Aosta ha festeggiato 100 anni nella microcomunità di Fénis dove è ospite da 3 anni. Nata nel 1926 a Soave, in provincia di Verona, è la primogenita di Enrico, che era operaio alla Cogne, e Maria Piovenza. Dal primo marito Ernesto Casalino ha avuto i figli Franco e Luigino e poi si è risposata con Enrico Sposito. Durante la sua lunga vita Luigina Bonturi si è dedicata alla famiglia e alla casa. E’ ancora abbastanza lucida e a festeggiarla mercoledì scorso oltre al figlio Franco Casalino, c’erano le sue sorelle Rosetta, Rita e il fratello Walter, la cognata Silvana Scarsetto, il presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius Fabrizio Bertholin e il sindaco di Fénis Mattia Nicoletta con gli assessori al Bilancio Luca Cerise e al Territorio Angelo Bonichon. Nella foto, da sinistra sedute Silvana Scarsetto cognata della centenaria Luigina Bonturi e sua sorella Rosetta, alle loro spalle la sorella Rita, il figlio Franco e il fratello Walter, nella fila in fondo il presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius Fabrizio Bertholin e il sindaco di Fénis Mattia Nicoletta con gli assessori al Bilancio Luca Cerise al Territorio Angelo Bonichon.