4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Aosta

Raccolti 3.600 euro con “Re-Book”

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (zgn) Si è conclusa con successo l’ottava edizione di “Re-Book”, il mercatino solidale dei libri usati organizzato dalla Biblioteca comunale di viale Europa “Ida Desandré” e dall’associazione Forrestgump Valle d’Aosta che da giovedì 22 a domenica 25 ottobre ha accolto centinaia di visitatori. La raccolta, pari a circa 3.600 euro, sarà destinata a sostenere le attività dell’associazione Forrestgump Valle d’Aosta e ad acquistare materiali e attrezzature per il doposcuola gratuito che la Biblioteca offre ai minori del quartiere.

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