“Riverberi”, lunedì 12 si alza il sipario sul festival delle storie che costruiscono la comunità

AOSTA (zgn) Si alza il sipario sulla quinta edizione di “Riverberi – Storie di comunità”, il festival promosso dal Comune di Aosta. La nuova edizione propone un programma articolato che attraversa linguaggi e temi differenti, mantenendo al centro il filo conduttore delle storie che contribuiscono a costruire una comunità: dalla geopolitica allo sport, dalla musica alla memoria, dall’arte alla tradizione valdostana, dall’accessibilità alla storia industriale della città.

La rassegna inizierà lunedì 12 ottobre, alle 18, a Plus Aosta (ex Cittadella), in viale Garibaldi, con l’incontro con il geografo e divulgatore Alessandro Beloli sul tema “Il mondo senza regole?”. Martedì 13 ottobre, per l’evento “Cogne: 110 anni di persone, storie e territorio”, lo stabilimento siderurgico aprirà le sue porte alla comunità con una visita speciale tra fotografie e documenti storici. Turni alle 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17, ritrovo alla portineria est, in via Valli Valdostane ad Aosta. Prenotazione obbligatoria sul sito https://rvbr.it/. (richieste scarpe chiuse, percorso non accessibile in carrozzina). Mercoledì 14 ottobre, dalle 8.30, “Désarpa. Radici di una comunità”: da Château-Verdun a Saint-Oyen alla Cascina di Montfleury ad Aosta. Una camminata lungo la Via Francigena e il Ru Neuf al seguito della mandria dell’Institut Agricole Régional, con arrivo tra le 16 e le 16.30 alla Cascina di Montfleury e castagnata di benvenuto aperta al pubblico. Partecipazione libera. Giovedì 15 ottobre, alle 18, all’Hôtel des États, ad Aosta, si terrà l’incontro “Désarpa. Giovani, territorio, futuro”. Gli studenti dell’Institut Agricole Régional raccontano la Désarpa attraverso il loro sguardo: una tradizione ancora viva, che continua a rinnovarsi. Sempre giovedì 15 ottobre, ma alle 21, al Teatro Splendor di Aosta, andrà in scena il concerto “Utopia 2.0 – STO Orchestra Sinfonica di Tamtando APS & Orchestra Quattrocanti di Palermo” che unisce professori d’orchestra e musicisti con disabilità. Da mercoledì 15 a domenica 18 ottobre, nella Saletta d’Arte del Comune di Aosta in via Xavier De Maistre, sarà allestita la mostra «Le montagne di Lola. Dentro l’animazione di “Prima dell’Aurora”». L’esposizione è nata dal cortometraggio di Chiara Zoja su Aurora Vuillerminaz, la staffetta partigiana Lola, con il ritratto di Barbara Tutino e le tavole di Cristiano Carillo. Orari: mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre dalle 15 alle17; sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12 e e dalle 15 alle 17. Ingresso libero. Venerdì 16 ottobre, alle 18, il Teatro Giacosa, ospiterà l’incontro con Mauro Berruto “Allenare il futuro”. L’ex commissario tecnico della Nazionale di pallavolo, bronzo olimpico a Londra 2012, porterà in scena “Capolavori” che intreccia sport, arte e letteratura per raccontare il significato dell’allenare e dell’allenarsi. Venerdì 16 ottobre, alle 21, al Teatro Giacosa sarà la volta di “Canzoni, parole e memoria. Un viaggio nell’universo di Francesco Guccini” con lo storico chitarrista del cantautore Juan Carlos “Flaco” Biondini, Oscar Del Barba e Stefano Peretto, condurrà la serata Alberto Visconti.

Sabato 17 ottobre, alle 11, al MegaMuseo, “L’arte fuori dalla cornice. Quando l’arte parla a tutti” con Cristina Giopp e Generoso Urciuoli. Sabato 17 ottobre, alle 17.30 nella Saletta d’Arte e alle 18 nel Salone Ducale del Municipio, “Prima dell’Aurora” con Chiara Zoja, Eleonora Zappia e Fabienne Jacquemod (Jakido), modererà l’assessora Cecilia Lazzarotto. Visita guidata alla mostra e, a seguire, proiezione del cortometraggio dedicato alla partigiana Lola, con la regista, la produttrice e l’autrice della colonna sonora. Sabato 17 ottobre, alle 21, al Teatro Giacosa, verrà proposto lo spettacolo “Bellissime. Voci di donne, racconti di canzoni” con la cantante Syria e Massimo Germini. Da Mina a Elisa, Syria rilegge le grandi interpreti della canzone italiana, accompagnata alla chitarra da Massimo Germini. Domenica 18 ottobre, alle 18, al Teatro Giacosa, “Oltre i limiti. Quando l’accessibilità diventa possibilità”. La psicologa e content creator Giulia Lamarca e la fondatrice della startup Travelin Marta Grelli dialogheranno sul diritto alla mobilità e al viaggio e su come rendere il mondo più accessibile a tutti.