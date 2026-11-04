PALLINE IN MACRAMÈ CON ANTONIETTA FAVRE

DONNAS (qdn) Un corso per realizzare palline in macramè sarà organizzato dalla Biblioteca di Donnas e condotto da Antonietta Favre. L’appuntamento è mercoledì 11 novembre dalle 18.30 alle 20.30 e il costo ammonta a 10 euro. E’ necessario portare una pallina. Adesioni allo 0125 806508.

Investire bene i propri risparmi: un corso a Donnas

Sono aperte fino a venerdì prossimo, 6 novembre, le iscrizioni al corso “Investire bene, dalla teoria alla pratica” organizzato dalla Biblioteca di Donnas e condotto da un consulente e educatore finanziario indipendente. L’iniziativa si articolerà in 4 incontri-sempre il martedì dalle 18 alle 19-che si terranno il 10, 17 e 24 novembre e il 1° dicembre. Si parlerà di metodi semplici e profittevoli per investire, di errori finanziari e di come gestire la liquidità. Per informazioni telefonare allo 0125 806508. Il costo di partecipazione al corso ammonta a 20 euro.