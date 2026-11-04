Sono iniziati a Arnad i lavori di riqualificazione urbana dell’area tra il parco giochi, la chiesa, il Municipio e la scuola

ARNAD (qdn) Sono partiti in settimana i lavori che riqualificheranno completamente l’area compresa tra il parco giochi, la chiesa, il Municipio e la scuola di Arnad. L’obiettivo dell’Amministrazione è proprio raccordare tutti questi spazi creando un nuovo centro di socializzazione del paese. I lavori sono stati affidati alla ditta Tour Ronde e prevedono il completo rifacimento del parco giochi, compresa la sostituzione di tutte le attrezzature con altre adatte anche ai bambini con disabilità. Verrà inoltre realizzato un percorso pedonale anch’esso accessibile ai disabili che collegherà l’area del Municipio e della chiesa con quella della scuola. Il fulcro del progetto è la costruzione di un nuovo ponte pedonale sul torrente in modo che la frequentazione dell’area possa avvenire senza passare lungo la strada e la creazione di 2 passaggi pedonali sopraelevati. Il parco giochi verrà anche dotato di un bagno – naturalmente anch’esso accessibile – e sarà reso piacevole da una nuova piantumazione, panchine e tavoli.

«Si tratta di un importante intervento di riqualificazione urbana dal costo totale di 1,1 milioni di euro, per cui abbiamo ottenuto un finanziamento del 50 per cento da parte del Funt – Fondo Unico Nazionale per il Turismo. – spiega il sindaco di Arnad Alexandre Bertolin – Un’altra parte dei costi, per 180mila euro, sarà inoltre coperta dalla legge regionale per l’abbattimento delle battere architettoniche. Il cronoprogramma prevede un cantiere lungo, di circa 14 mesi, ma la speranza è che, se i lavori procederanno senza complicazioni, possano già concludersi per la prossima primavera».

Asfaltature per 310mila euro

L’Amministrazione comunale di Arnad ha appaltato lavori di asfaltatura delle strade per un importo complessivo di 310mila euro. L’impresa incaricata è la Bgf Costruzioni Stradali di Issogne. Gli interventi inizieranno nei prossimi giorni e fanno seguito a quelli già eseguiti recentemente da Italgas e Fibercop.