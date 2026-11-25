BARD (qdn) Da domani, domenica 22 novembre, a domenica 6 dicembre Bard si trasformerà nel paese del più celebre burattino di legno del mondo. In occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, nel borgo verranno svelati “I mille volti di Pinocchio” con mostre, laboratori e spettacoli. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Borgo di Bard in collaborazione con Wow – Museo del fumetto di Desio, Crap (Comitato Ricerche Associazione Pionieri di Gianni Rodari), Aiap (Associazione Italiana Arti Plastiche), Biblio-Museo del Fumetto “Demetrio Mafrica” di Morgex, Npe (Nicola Pesce Editore) e Silvia Jacovitti. A rendere possibile l’evento è il Ministero del Turismo che ha finanziato il progetto “Bard, le Temps du Bourg: Innovazione Digitale e Percorsi Esperienziali nel Borgo della Cultura”. La manifestazione si aprirà domani, domenica, con “Pinocchio nel borgo”, un viaggio nelle vie del paese tra sagomati e gigantografie a cielo aperto tratte dalle illustrazioni del “Pinocchio” di Jacovitti. Due mostre saranno allestite negli spazi di Casa Challant fino a mercoledì 6 gennaio e saranno visitabili tutti i giorni dalle 10 alle 22. Si tratta di “Pinocchio sei un Mito!”, con le originali sculture e installazioni di Pierangelo Bertolo, e di “Pinocchio burattino dai mille volti”. Domenica 29 novembre dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 16.30 si terrà il laboratorio creativo “Pinocchio compagno d’avventure” mentre sabato 5 dicembre alle 15 l’incontro “Cagliostro, Pinocchio e il Natale in arrivo” con l’associazione “La casa di sabbia”. Domenica 6 dicembre dalle 16 spettacolo finale “200 Pinocchi per festeggiare”. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e ad accesso libero.
A BARD MOSTRE, LABORATORI E SPETTACOLI DEDICATI A PINOCCHIO
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