CHAMPDEPRAZ (ces) Ottant’anni di storia, di impegno e di amore per il proprio paese, da celebrare tutti insieme in una serata che vuole essere memoria, festa e sguardo al futuro. È quella in programma sabato prossimo, 28 novembre, a Champdepraz, dove la Pro Schola organizza le celebrazioni per 80esimo anniversario dalla ricostituzione dell’associazione. La serata si aprirà alle 18 con la Messa nella chiesa di San Francesco di Sales in località Capoluogo. Subito dopo, alle 19, sempre in località Capoluogo, è in programma l’inaugurazione della nuova sede della Pro Schola. Alle 20 la festa si sposterà al salone dell’Oratorio San Filippo Neri in località La Fabrique, dove è in programma l’apericena, un’occasione conviviale per stare insieme e condividere ricordi, con una serata in musica. Per l’apericena è richiesta la prenotazione obbligatoria entro domani, domenica 22 novembre, contattando il numero 333 2421395 o il 3393646436, inviando un messaggio WhatsApp o chiamando nelle ore dei pasti. Il costo è di 15 euro per gli adulti, mentre è gratuito per i bambini fino a 10 anni.