VERRÈS (qdn) La frequentazione del Parco Naturale Mont Avic è in costante crescita. Sempre più persone scelgono le sue valli e i suoi sentieri per praticare attività all’aria aperta, un fenomeno che rappresenta un’importante opportunità per l’economia e il turismo locale, ma che pone anche nuove sfide sul fronte della conservazione degli ambienti naturali. Come conciliare l’aumento dei visitatori con la tutela della biodiversità? Come promuovere un turismo di qualità, capace di valorizzare il territorio senza compromettere gli equilibri degli ecosistemi? A queste domande vuole rispondere l’incontro “Il Parco Naturale Mont Avic: guida all’uso” che si terrà giovedì prossimo, 26 novembre, alle 16.30 nel salone delle Murasse a Verrès. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto europeo Interreg LiveAlpsNature, al quale partecipa il Parco Naturale Mont Avic, intende favorire un momento di informazione e confronto con chi vive il territorio, gli amministratori pubblici, gli operatori dell’accoglienza, le strutture ricettive, i ristoratori e le guide e accompagnatori turistici.