ISSIME (qdn) E’ in programma oggi, sabato 21 novembre, l’inaugurazione dell’antica cappella di Chinchéré, a Issime, al termine dei lavori di restauro costato intorno ai 130mila euro e finanziato all’80 per cento dalla Cei – Conferenza Episcopale Italiana (con i fondi dell’8 per mille) e per la parte restante dalla Regione, con un contributo anche di Cva. Le opere sono state eseguite – sotto la direzione dei lavori dell’architetto Mariagiovanna Casagrande e in sinergia con la Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali – dall’impresa edile Alex Costruzioni di Pont-Saint-Martin. In particolare, sono stati realizzati il risanamento della muratura e della pavimentazione interna in legno, il restauro dell’altare ligneo da parte di Piermauro Reboulaz e il recupero dell’intonaco e delle pitture interne – opera dell’artista ed etnografo Joseph Simeon Favre nel 1898 – da parte della restauratrice Daniela Bortot. Del restauro della cappella si parlava fin dal 2019, quando l’Associazione Augusta ha promosso una raccolta fondi anche tramite la pubblicazione di un libro che tracciava la storia dell’e dificio e soprattutto del prezioso libretto dei turni di Messa, compilato ininterrottamente dal 1653 fino ad oggi, un fatto straordinario. La cerimonia di inaugurazione avviene oggi – proprio in occasione della festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, a cui è dedicato l’edificio di culto – con la Messa celebrata a partire dalle 10.