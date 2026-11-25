VERRÈS (qdn) La Filarmonica di Verrès organizza oggi e domani, sabato 21 e domenica 22 novembre, la festa di Santa Cecilia. Oggi, sabato, alle 18 nel salone polivalente di Issogne si tiene il concerto con la Filarmonica e la Banda giovanile. Segue alle 20.30 la cena conviviale alla Mensa Studenti di Verrès. Domani, domenica, alla sveglia musicale nelle vie del borgo faranno seguito la partecipazione dei musici alla Messa delle 10 nella Collegiata di Saint Gilles e la sfilata nel centro storico.