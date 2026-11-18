ISSIME (qdn) Dal 1999 era gestito dalle sorelle Sara e Barbara Ronco ma la storia del bar e negozio di alimentari sulla piazza di Issime risale molto più indietro nel tempo, fino all’inizio del Novecento, con tanti titolari che si sono alternati al servizio dei clienti. Una storia che, almeno per il momento, si interrompe. Domani, domenica 15 novembre, sarà l’ultimo giorno di apertura per il negozio, che forniva anche il servizio di edicola. Il bar sarà invece aperto ancora per qualche settimana, fino a martedì 8 dicembre prossimo, quando chiuderà anch’esso. «Negli anni le cose sono cambiate tanto e il lavoro è diminuito. – racconta Sara Ronco – Il turismo è diventato “mordi e fuggi” e i guadagni ormai sono davvero risicati. Inoltre è subentrata un po’ di stanchezza mentale e di voglia di cambiare. Ringraziamo di cuore tutti i clienti che in questi 29 anni ci hanno accordato la loro fiducia!». La chiusura dell’esercizio commerciale è sicuramente una brutta notizia per la vita del paese: al momento, infatti, nessuno lo rileverà. «Non era l’unico negozio di Issime ma sicuramente la piazza perde un punto di riferimento, la chiusura lascia un vuoto. – sottolinea il vice sindaco Andrea Ronco – L’interesse del Comune è che quei locali rimangano a destinazione commerciale: in questo senso stiamo già avendo alcuni contatti con dei possibili investitori».