CHAMPDEPRAZ (qdn) Martedì prossimo, 17 novembre, alle 18.30, nella sede della Biblioteca comunale di Champdepraz in località La Fabrique si terrà un incontro pubblico per illustrare il bando dell’Ente Parco Naturale Mont Avic per individuare a Champdepraz un immobile, un complesso di fabbricati o un’area edificabile da destinare alla nuova sede operativa, amministrativa e di rappresentanza. Le manifestazioni di interesse possono essere inviate via Pec a parcomontavic@pec.it o consegnate a mano entro le 12 di venerdì 4 dicembre. È possibile richiedere ulteriori chiarimenti entro giovedì 19 novembre a mezzogiorno. È anche a disposizione un “numero verde”: 339 8812151.