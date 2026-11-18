ISSOGNE (qdn) Si tiene oggi, sabato 14 novembre, dalle 18.30, nel salone polivalente di località La Colombière a Issogne, la festa annuale dell’associazione di promozione sociale “Le Frittelle di Giò e Martino”. L’occasione è diventata un appuntamento atteso, durante il quale l’associazione ringrazia i suoi estimatori e soprattutto i volontari per l’affetto e il sostegno che nel tempo continuano a dimostrare nei confronti di questa realtà che nel suo piccolo, grazie all’offerta di semplici frittelle di mele, è riuscita a devolvere importanti contributi a realtà come I Monelli dell’Arte, La Casa di Sabbia, Missione Sorriso, Viola, Ail VdA, La Cittadella della Bassa Valle, I Fiocchi di Cotone dell’Isiltp di Verrès, l’Associazione Diabete Tipo 1, l’Unione Ciechi e Ipovedenti, Aice, Il Mandorlo Fiorito, Valle Virtuosa, Comesol, i Volontari del Soccorso di Montjovet, di Donnas e della Val d’Ayas, Avapa, l’Emporio Solidale di Aosta ma anche l’Associazione Maruzza Regione Liguria per il Guscio dei Bambini dell’Ospedale Gaslini di Genova, l’Avsfm Madagascar per il progetto seguito da Alessia Visendaz e l’associazione Sulla Strada per la missione in Guatemala. Nel 2026 l’associazione – nata in memoria di Giovanna Vuillermin, moglie del presidente Martino Dublanc – punta a devolvere in beneficenza circa 35mila euro, dopo i 5mila del 2022 saliti a 15mila nel 2023 e a 30mila nel 2024 e nel 2025.