ARNAD (btb) Una bella ed affollata serata, con quasi 200 persone nel nuovo salone polivalente della Keya, sabato scorso – 7 novembre – per rammentare praticamente un secolo di storia di Arnad, attraverso il ricordo della ricostituzione del Comune autonomo nel 1946.

Non prima però della benedizione della struttura da parte del priore don Ugo Nicco, parroco del paese e continuatore della missione dei suoi predecessori, sempre molto affiatati nel collaborare all’amministrazione della cosa pubblica.

A ricostruire le vicende che praticamente un secolo fa, nel 1928, portarono all’accorpamento di Arnad con Verrès è stato il giovane ricercatore Sebastien Joly. Dagli archivi dell’ex Prefettura di Aosta e da quelli dei 2 Comuni di allora sono spuntate le ipotesi che, nell’ambito della politica generale del Governo fascista, portarono alla soppressione in Italia di 1.758 amministrazioni, passando nel 1929 da 9.067 Comuni a 7.309.

Per la zona di Arnad le proposte furono diverse. La più irrealizzabile prevedeva la fusione in capo a Verrès, storica sede di mandamento, di Issogne, Montjovet, Champdepraz e Arnad. Poi si pensò solamente a Verrès, Issogne e Arnad, quindi per qualche motivo ancora oggi non chiarito Issogne non venne più coinvolto, Montjovet accorpò Champdepraz e pure Emarèse, Verrès si prese Arnad.

L’unione operativa fu completata nel 1929 ma a Arnad rimase comunque una sezione dello stato civile, però il vecchio municipio di Ville (che comprendeva un’aula scolastica) venne posto in vendita per finanziare la costruzione nel 1930 delle nuove scuole ed effettivamente alienato nel 1935. Da ricordare anche la costruzione finanziata dal Governo, con pure un dono diretto del capo dello Stato Benito Mussolini, della scuola del Meriou nel 1936, un edificio in stile razionale e modello per scelte tecniche.

Il 30 aprile del 1945, ben prima del decreto settembrino di Umberto di Savoia che ricostituiva tutti i Comuni valdostani pre 1928, il Consiglio comunale di Castel Verrès, come si chiamava allora, deliberò con il sindaco Carlo Vinzio e il vice Eugenio Corniolo il ritorno alle origini di Arnad. Di conseguenza un gruppo di uomini partì per recuperare il tavolo delle adunanze consigliari (esposto sabato a La Keya) e Arnad poté avviare una propria amministrazione.

Lo fece in modo particolare. Il sindaco scelto dal CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, era Riccardo Joly, ma la popolazione votò a favore di Jean Champurney, che fu quindi il primo sindaco di Arnad del dopoguerra.

La serata, aperta dagli interventi dei presidenti della Regione Aurelio Marguerettaz e del Celva Alex Micheletto, con padrone di casa l’attuale primo cittadino Alexandre Bertolin, è stata condotta con ottime scelte da Yvette Noro che ha coinvolto tutti gli ospiti in ricordi ed aneddoti fino alla naturale conseguenza della consegna degli attestati ricordo agli amministratori ed ai dipendenti comunali che hanno caratterizzato la storia di Arnad fino ai giorni nostri.

Nell’occasione Sebastien Joly ha anche voluto rimarcare come il toponimo Arnaz non sia di derivazione fascista, ma bensì sia stato utilizzato da sempre per definire il paese, sino al 1976, quando con legge regionale del 6 dicembre il nome venne cambiato in Arnad, proprio 50 anni fa, un altro anniversario celebrato sabato.