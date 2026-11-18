PONT-SAINT-MARTIN (qdn) Si rinnova oggi, sabato 14 novembre, a Pont-Saint-Martin, il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Martino. A partire dalle 8 gli animali vengono esposti nel prato vicino al cimitero mentre in paese si tiene il mercato.
FIERA DI SAN MARTINO A PONT-ST-MARTIN
Redazione · Pubblicato il
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