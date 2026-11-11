PONT-SAINT-MARTIN (qdn) Si rinnoverà sabato prossimo, 14 novembre, a Pont-Saint-Martin, il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Martino. A partire dalle 8 gli animali saranno esposti nel prato vicino al cimitero mentre in paese si terrà il mercato.
A Pont-Saint-Martin sabato 14 tornerà la Fiera di San Martino
Redazione · Pubblicato il
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