11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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A Pont-Saint-Martin sabato 14 tornerà la Fiera di San Martino

Redazione Pubblicato il

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PONT-SAINT-MARTIN (qdn) Si rinnoverà sabato prossimo, 14 novembre, a Pont-Saint-Martin, il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Martino. A partire dalle 8 gli animali saranno esposti nel prato vicino al cimitero mentre in paese si terrà il mercato.

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