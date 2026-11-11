La Castagnata a Marine di Perloz

PERLOZ (qdn) Il bel villaggio di Marine a Perloz ospiterà domani, domenica 8 novembre, la 53esima edizione della Castagnata. Il programma prevede alle 12.30 il pranzo su prenotazione (per informazioni telefonare al 346 2297506 o al 339 4624346), alle 13.30 la gara di cottura delle caldarroste (per cui bisogna presentarsi muniti di padella e castagne) e alle 17 l’assegnazione della Castagna d’Oro: saranno distribuiti premi per tutti i partecipanti.