PERLOZ (qdn) Il bel villaggio di Marine a Perloz ospiterà domani, domenica 8 novembre, la 53esima edizione della Castagnata. Il programma prevede alle 12.30 il pranzo su prenotazione (per informazioni telefonare al 346 2297506 o al 339 4624346), alle 13.30 la gara di cottura delle caldarroste (per cui bisogna presentarsi muniti di padella e castagne) e alle 17 l’assegnazione della Castagna d’Oro: saranno distribuiti premi per tutti i partecipanti.
La Castagnata a Marine di Perloz
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